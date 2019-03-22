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По факту ДТП в Шевченковском районе Киева, в котором водитель маршрутного такси сбил пешеходов на переходе, открыто производство, сообщает пресс-служба столичного главка.

Водителя автобуса задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ним общаются следователи. По предварительной информации, мужчина был трезв. Кроме того, его доставили к наркологу и отобрали биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. В своих показаниях водитель отметил, что в транспортном средстве отказали тормоза, однако эту информацию проверят эксперты, которые осматривают автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишением права. Устанавливаются причины и механизм ДТП.

Следователи обращаются к свидетелям аварии и особенно к людям, которые на момент ДТП находились в салоне автобуса, с просьбой обратиться в следственные подразделения для дачи объяснений.

Напомним, в четверг, 21 марта, вечером водитель маршрутного такси №155 возле станции метро «Дорогожичи» в Киеве сбил на пешеходном переходе трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора.
 
ForUm

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