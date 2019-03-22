также в разделеСтолица
В Киеве больше не будут высаживать каштаны вдоль дорог 24
Кличко совершил рейд по киевским свалкам 31
В Киеве прикрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию 18
Порошенко назначил нового главу Дарницкой РГА 18
В Киеве из-за анекдотов подстрелили мужчину 166
В Киеве снова пытались поджечь магазин Roshen 48
Полиция назвала причину взрыва в киевской многоэтажке 48
Кличко проверил, как разбирают Шулявский путепровод 47
Задержан еще один подозреваемый в поджоге магазина Roshen на Оболони 49
В киевской многоэтажке произошел взрыв: есть пострадавшие 35
Хищение земли под Киевом: Еще двум лицам сообщено о подозрении 28
В столице обнаружили почти 600 брошенных авто 55
Кличко сообщил, сколько будут строить метро на Троещину 51
Две станции метро на Виноградарь планируют открыть в декабре 2021 года 51
В Киеве на Демеевском рынке произошел масштабный пожар 32
В столице облили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области 33
В Киеве поезд отрезал мужчине голову 77
Полиция задержала поджигателя магазина Roshen на Крещатике 53

В четверг, 21 марта, вечером водитель маршрутного такси №155 возле станции метро «Дорогожичи» в Киеве сбил на пешеходном переходе трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора.

Расследование трагедии должно быть открытым и состояться в сжатые сроки, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП, - отметил мэр.- Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. - Я инициирую проверку коммунального предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы».

Как сообщает dtp.kiev.ua, все пострадавшие – женщины разного возраста. Одна из них получила тяжелые травмы головы и лица.

«По словам очевидцев, у одной из пострадавших - травма позвоночника. Свидетели аварии пытались собственноручно сдвинуть автобус с одной из пострадавших», – говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия сообщили, что «водитель после Шулявского моста стал довольно быстро ехать и на Дорогожичах все произошло. Вероятно, водитель пытался проскочить перекресток».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги