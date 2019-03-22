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Антимонопольный комитет проведет проверку по проблемным вопросам, связанным с нехваткой мест в детских садах и школах Киева.

Об этом сообщила государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

«Для установления проблемных вопросов, имеющих место в сфере образовательных услуг, в частности, причин и предпосылок недостатка в Киеве детских садов и школ, и с целью установления влияния таких проблем на конкуренцию на рынке Председателем АМКУ поручено руководителю Киевского ТО проверить и подтвердить или опровергнуть факты, изложенные в статье», - написала она в Facebook,  отметив, что речь идет о материале Всеволода Некрасова на Экономической правде.

Так, буде собрана информация по таким вопросам:

основной объем превышения спроса на места в детских садах и школах над фактически наличным количеством мест в них, а также в разрезе дошкольных и школьных учебных заведений разной формы собственности;

темпы роста количества детей дошкольного и школьного возраста в Киеве в течение последних трех лет;

количество государственных и частных детских садов и школ, их территориальное расположение, система планирования и размещения при строительстве;

взаимосвязь плана застройки Киева с темпами жилищного строительства и демографическими особенностями;

запланированное к строительству количество дошкольных и школьных учебных заведений или учебных мест;

основные проблемы, возникающие при строительстве дошкольных и школьных учебных заведений;

средняя стоимость дошкольного и школьного учебного заведения или одного учебного места;

основные источники финансирования строительства дошкольных и школьных учебных заведений;

основные субъекты, в течение последних трех лет строят и вводят в эксплуатацию дошкольные и школьные учебные заведения - компании-застройщики, власть;

особенности определения, механизм внесения и дальнейшее использование паевых взносов от застройщиков Киева в бюджет города;

проблемы, препятствующие застройщикам в строительстве учебных заведений, в том числе, при постройке жилых комплексов;

наличие/отсутствие проблем по передаче на баланс города детских садов и школ и факторы, влияющие на их возникновение;

средняя стоимость услуг частных детских садов и школ и факторы, влияющие на их размер;

наличие/отсутствие кадровых ресурсов для дошкольных и школьных учебных заведений.
ForUm

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