Население Киева и количество многоэтажных жилых домов растет, чего нельзя сказать о школах и детских садах.

Киеву не хватает 57 школ и 70 детсадов. Не менее 10 школ и 16 детсадов в столице необходимо вводить в эксплуатацию каждый год, но этого не происходит.

В первой части статьи ЭП рассказала, каких масштабов достигла проблема переполненности школ и детских садов и как их строительство игнорируется. ЭП показала это на конкретном примере, когда на Осокорках появилось 8 тыс. квартир без трех запланированных школ и трех детских садов.

Но это не проблема одного района, из-за нехватки садиков и школ страдают все киевляне.

Во второй части — о том, сколько школ и детсадов нужно Киеву, сколько будет стоить их строительство, кто должен этим заниматься, сколько детей могут эффективно учиться в одном классе, что думает о проблеме правительство, виноваты ли застройщики и кто ответственен за наступающий кризис.

Сколько школ и детсадов нужно Киеву

Количество учеников в школах Киева увеличивается в 20 раз быстрее, чем растет количество мест в школах. Об этом говорят данные Госстата.

Так, число учеников школ в среднем прирастает на 10 тыс в год. Среди них примерно 5 тыс приходится на учеников начальной школы. При этом количество учебных мест в школах увеличивается в среднем на 0,5 тыс.

С 2011 по 2016 год число учеников школ увеличивалось в 13 раз быстрее, чем количество учебных мест: 62 тыс человек против 4,7 созданных учебных мест.

ЭП запросила эти и ряд других данных в департаменте образования и науки Киева. Там подтвердили получение запроса, однако госструктура не предоставила ответ в установленные законом сроки.

С 2011 по 2016 год в школах Киева сформировалась нехватка 57,3 тыс мест. Если учесть, что в среднем школа рассчитана на 1 тыс учеников, то столице уже в тот период не хватало 57 школ.

Для снижения наполненности групп в детсадах хотя бы до 100% город должен создать 20,6 тыс мест. Это примерно 70 детсадов на 300 мест каждый.

Сколько стоит построить школу

По расчетам Минрегионстроя, стоимость создания одного учебного места в школе в январе 2018 года составляла 100 тыс грн. Таким образом, для строительства школ на 57,3 тыс учебных мест необходимо 5,73 млрд грн.

Впрочем, может понадобиться гораздо больше, например, 23 млрд грн, если каждую из 57 школ строить по цене 400 тыс грн за учебное место.

Именно за такие деньги городская администрация Киева заказала застройщику возведение школы №334. Ее общая стоимость составила 15 млн долл — в четыре раза дороже, чем рекомендует Минрегионстрой.

Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова говорит, что таких бюджетов на строительство школ нет даже в странах ЕС.

Если же возводить школу исходя из расчетов министерства, то, например, вместо будущего пешеходного моста в Киеве на Владимирской горке можно было бы построить как минимум одну полноценную школу.

Еще один важный момент: каждый год количество детей школьного возраста в Киеве увеличивается на 10 тыс. Это значит, что ежегодно город должен строить еще не менее десяти школ, тратя на это 1-4 млрд грн.

По расчетам Минрегионстроя, стоимость создания одного места в детсаде стоит 127 тыс грн. Это значит, что Киев должен потратить на возведение детсадов не менее 2,6 млрд грн. Кроме того, каждый год город должен строить еще 2-16 детских садов на 300 мест за 0,1-0,6 млрд грн.

Сколько детей должно быть в классе

По словам детского психолога Анны Покровской, 30 человек в классе — это ненормально. 14 человек — идеально, но не больше 25.

«Вы говорите о 38 учащихся в классе, а я слышала и про 42. Это потерянный ребенок, одинокий волк. Представьте, как напрягаются его органы чувств, какая это звуковая и зрительная нагрузка. Ребенок не может на перемене отдохнуть. Он выживает. О качестве учебы речь не идет», — рассказывает Покровская.

Переполненность классов в начальной школе ведет к кризисам в подростковой жизни, с которыми ничего нельзя сделать. Подростка уже не перевоспитать, говорит психолог. В рейтинге проблем украинской школы Покровская ставит на первое место именно проблему переполненности классов.

Что делает правительство

Правительство не воспринимает объективно проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях и не способно в полном объеме выполнить собственное распоряжение об увеличении количества мест.

Согласно плану Кабмина, в 2017-2019 годах в Киеве в детсадах должно появиться 9 105 мест. В 2017 году — 3 500, в 2018 году — 2 730, в 2019 году — 2 875. 9 105 мест — это в два раза меньше, чем нужно столице без учета темпов роста населения. В 2017 году в Киеве было создано в шесть раз меньше мест, чем запланировал Кабмин: вместо 3 500 появилось 635.

Причем здесь застройщики

Застройщики не обязаны строить школы и детсады. Это обязанность киевской власти. Участие застройщиков в создании социальной инфраструктуры сводится к внесению в казну разовых паевых взносов с каждого своего объекта. В 2018 году застройщики заплатили около 0,5 млрд грн паевых взносов. Это в 10-20 раз меньше, чем нужно для строительства такого количества школ и детских садов, которое отвечало бы темпам жилой застройки столицы. С этим согласны и застройщики, и Кабинет министров.

«Этих средств недостаточно для создания объектов социальной инфраструктуры. Ни одной гривни данного взноса на это не было направлено», — говорит заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Тем не менее, ЭП направила запрос пятерым крупнейшим застройщикам Киева: компаниям «Укрбуд», «Киевгорстрой», «ДСК Житлобуд», «Интергал-буд», Stolitsa Group. На запрос ответили только «Укрбуд» и «Интергал-буд». В запросе ЭП спросила, почему рядом с новыми жилищными комплексами застройщиков не появляются школы и детские сады и есть ли в этом вина застройщиков.

Пресс-секретарь «Укрбуда» Глеб Шемовнев говорит, что строители заинтересованы в возведении школ и детсадов. Тогда средства, потраченные на развитие инфраструктуры, засчитываются как паевой взнос.

Большинству строителей выгоднее обеспечить своих специалистов работой и зарплатой, чем просто отдавать миллионы гривень, которые затем растворяются в городском бюджете. Впрочем, есть несколько нюансов.

Во-первых, говорит Шемовнев, детсад недостаточно построить, его надо передать городу. Для этого в бюджете должны быть заложены средства на содержание и управление заведением. То есть создание детских учреждений должно происходить в тесном взаимодействии с городом.

Во-вторых, продолжает пресс-секретарь, даже когда такое взаимодействие есть, это не значит, что заведение будет принято на баланс города.

«Столичные девелоперы знают примеры, когда создаваемые по заказу города объекты власти отказывалась брать в управление. В результате девелоперам приходилось делать заведения частными и заниматься непрофильной деятельностью, обеспечивая управление ими», — объясняет Шемовнев.

В-третьих, отмечает представитель «Укрбуда», зачисление развития социальной инфраструктуры в качестве паевого взноса — еще одна головная боль девелоперов. Из-за бюрократии эта процедура порой длится полгода и дольше. Соответственно, затягивается ввод основного объекта.

Коммерческий директор «Интергал-буда» Анна Лаевская говорит, что город почти не строит школы и детсады, но компания «Интергал-буд» в каждом жилом комплексе пытается предусмотреть детские сады и центры раннего развития.

«Жители наших ЖК могут не беспокоиться за детей. Родителям не нужно годами ждать места в учебных заведениях или возить детей за несколько километров. Это решает проблему социальной напряженности из-за недостатка детсадов и школ в районах плотной застройки», — говорит она.

В 2017 году городская администрация Киева не смогла принять на свой баланс детский сад, возведенный компанией «Интергал-буд». Причиной отказа в городской администрации назвали невозможность содержания помещения.

Почему школы и детсады остаются на бумаге

Зеленый свет на строительство жилых домов застройщику дает документ «Детальный план территории» (ДПТ) — план отдельного микрорайона города. Его разработка стоит дорого. Ранее ДПТ заказывали застройщики, поэтому могли влиять на то, где какие объекты будут расположены.

«Детальный план территории определяет ее назначение. Будет там жилье или коммерческая застройка, где будут детсады и школы. ДПТ содержит расчеты, сколько есть и сколько будет населения, сколько нужно инфраструктуры», — объясняет эксперт в сфере градостроительства Иван Микуляк.

«Формально детальный план территории предусматривают школу, но получается так, что компании застраивают свои кварталы, а вопросы школы перекладывают на соседей», — объясняет Микуляк.

Кто несет ответственность за дефицит школ и садиков

Школы и детсады в Киеве должна строить городская администрация за счет средств бюджета столицы. КГГА должна учитывать утверждаемые ею планы застройки, темпы жилого строительства и демографические особенности.

Чиновники могут запрещать строительство многоэтажных жилых домов, если видят, что в школах и детских садах не хватает мест.

По оценке автора, почти вся ответственность за критическое состояние системы дошкольного и школьного образования в Киеве лежит на городском голове Виталии Кличко и его предшественниках.

Кличко руководит Киевом почти пять лет. В его руках сосредоточены ключевые властные инструменты, которые позволяют влиять на застройку столицы.

Он назначает директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА, директора департамента земельных ресурсов КГГА, директора департамента образования и науки КГГА. Кличко — лидер блока Петра Порошенко, фракция которого имеет большинство в Киевраде.

Депутат блока Петра Порошенко Александр Мищенко возглавляет комиссию Киеврады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. В этой комиссии депутаты блока Петра Порошенко также имеют большинство.

Наконец, Кличко руководит КГГА и Киеврадой. Чтобы понять, какие органы отвечают за сбалансированную застройку Киева школами и детсадами, ЭП обратилась к эксперту по вопросам местного самоуправления Игорю Дивчуру.

Кто еще отвечает за застройку Киева

На основе комментария Дивчура автор составил рейтинг ответственности чиновников, которые отвечают за нехватку школ и детских садов в Киеве.

Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ. Министерство выдает сертификаты инженерам и архитекторам, которые разрабатывают проектную документацию для каждого жилого комплекса.Главный архитектор и главный инженер проекта ЖК защищают проект перед контролирующими органами на соответствие нормам и стандартам, в том числе нормам по доступности детсадов и школ и их заполняемости. Елена Фиданян, директор департамента образования и науки КГГА. Имеет право отказать застройщику многоквартирного дома в предоставлении данных, необходимых для согласования документов на строительство, о наличии в районе застройки мест в детских садах и школах. Эмилия Яроцкая, начальник главного управления Госгеокадастра в Киеве. Регистрирует земельный участок с целевым назначением земли: индивидуальная или многоквартирная жилая застройка. Александр Свистунов, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Контролирует разработку детального план территории. Петр Оленич, директор департамента земельных ресурсов КГГА. Готовит проект решения Киеврады об отведении участка для индивидуальной застройки или строительства многоквартирных жилых комплексов. Александр Мищенко, глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, фракция БПП. 23 депутата комиссии по вопросам градостроительства, в которой 13 депутатов от БПП составляют большинство. Комиссия может поддержать проект решения по землеотводу или отправить его на доработку, создать рабочую группу для решения проблемных вопросов. Если комиссия отклоняет проект землеотвода, то в 90% случаев депутаты Киеврады во время голосования не поддержат землеотвод. Андрей Странников, глава депутатской фракции БПП, которая составляет большинство в Киевраде. Виталий Кличко, глава КГГА и Киеврады, лидер БПП. Петр Порошенко, президент, основатель БПП.

Что делать

По мнению Дивчура, кризис в системе дошкольного и школьного образования вызван отсутствием сбалансированной градостроительной концепции.

«Когда разрабатывается ДТП, идет недостаточно широкая разъяснительная кампания. Почему на этом участке должен быть дом, а там торговый центр, как это решит вопросы школ и детсадов», — говорит эксперт.

По его мнению, к вопросу обеспечения местами в школах и детсадах нужно подходить комплексно. Например — через механизм государственно-частного партнерства. Это опыт Нидерландов и других скандинавских стран.

Там городские власти собирают все заинтересованные стороны, которые договариваются о правилах игры. Это позволяет строительной отрасли развиваться, а городу — обеспечивать жителей местами в школах и детсадах.

Например, в рамках одного детального плана территории строители платят паевые взносы в развитие инфраструктуры и местные налоги на землю, и эти средства идут на строительство школ и детских садов.

Другой вариант — при разработке ДТП применяется механизм государственно-частного партнерства. Город выполняет свои административные функции по развитию микрорайонов путем утверждения детальных планов развития, а строительный бизнес через договоры государственно-частного партнерства инвестирует в строительство школ и детсадов на коммунальной земле.

«Заказчиком такого строительства может быть управление образования района или департамент капитального строительства КГГА.

Думаю, строительный бизнес через паевое участие с привязкой к территории стройки или через механизмы финансирования государственно-частного партнерства готов решать вопрос нехватки детских садов и школ», — говорит Дивчур.

При этом все школы и детсады, построенные через механизм государственно-частного партнерства, должны приниматься на баланс Киева, резюмирует он.