За последние полгода на украинском рынке свинины сложилась ситуация стабильного снижения закупочных цен: если в конце прошлого года стоимость килограмма живого веса составляла 43 гривни, то по состоянию на февраль 2019 года – 38 гривен, что является уровнем ее себестоимости, пишут журналисты «АгроДей».

По логике рынка, цены на нем снижаются при увеличении предложения, однако роста поголовья свиней в стране нет, наоборот – оно уменьшилось за последние два года на два миллиона, согласно данным Государственной службы статистики.

Эксперты считают, что причинами такого удешевления являются подорожание энергоресурсов, рост зарплат и высокие цены транспортировки, однако это не совсем так. По официальным данным, при сокращении в 2018 году реализации на убой свиней на 4%, по сравнению с 2017 годом, импорт свинины в Украину в 2017 году составлял 5600 тонн, а в 2018 он вырос до 28654 тонны, то есть, имеем ситуацию, когда из-за заниженных цен на продукцию производство свинины в стране сокращается, а разница полностью покрывается импортной продукцией.

Однако возникает вопрос, каким образом импортная продукция, облагаемая таможенными налогами, становится настолько дешевой, что демпингует цены на рынке Украины. Существуют три вида импорта: белый, серый и черный. Легальный ввоз и откровенную контрабанду упустим, коснемся именно серого импорта – ситуации, когда товар завозят в страну по заниженным ценам, из-за чего государство недополучает налогов от таможенных сборов. Дорогие сорта свинины завозятся в Украину, в документах оформляясь под видом сала или свиных субпродуктов, из-за чего Украина в 2018 году недополучила 850 млн. грн НДС, а производители свинины из-за невозможности конкурировать с таким импортом понесли ущерб в размере примерно 5 млрд. грн. Для реализации схем серого импорта свинины в Украине существует 112 компаний, которые ввозят большие объемы сала и субпродуктов и практически ничего не продают (например, ООО «КОНСТАНТА ОПТ ТОРГ», которые ввезли 218 917 кг свиной продукции и продали ноль; ООО «Н-ПРОДАКШН», которые ввезли 2 456 454 кг и продали 70793 кг и др.). Таким образом, серая схема превращается в черную: при продаже агропродукции ставка НДС составляет 20%, но ни продавец, ни покупатель этот налог не платят.

Но самым скандальным фактором в данной ситуации является страна-экспортер большего количества ввозимой в Украину свинины – Польша, для которой из-за бушующей там эпидемии африканской чумы свиней и недостаточности принимаемых мер для борьбы с заболеванием полностью закрыли свои рынки Россия, Франция, Германия и Дания, и еще многие страны ЕС ограничили польской свинины. Из-за серых схем ввоза продукции сомнительного качества таможенный контроль на таможне или не осуществляется должным образом, или полностью отсутствует, и такое мясо является откровенным мясным мусором, потому что может содержать опасные вирусы и бактерии, может нанести вред украинскому животноводству в целом и окружающей среде, что можно считать формой биологического терроризма.

В данной ситуации стоит отметить, что без курирования на самом верху подобные схемы были бы невозможны. Журналисты отмечают, что передел сфер влияния на украинской таможне начался после 2015 года, когда Петр Порошенко привлек для контроля над контрабандой таможенников режима Януковича Калетника и Романенко, взяв под свой контроль половину таможенных постов в Украине и оставив вторую половину либо под совместной опекой, либо под влиянием людей Калетника. А введенная в декабре 2018 года Гройсманом под выборы программа по борьбе с черным импортом и сокращению серого для повышения таможенных сборов на четверть эффекта не дала: закупочные цены на свинину остались такими же низкими.