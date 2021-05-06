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Украина запретила ввоз свиней и продуктов из них из стран Европейского Евросоюза из-за распространения на их территории африканской чумы свиней, сообщает управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что согласно официальной информации, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения животных (OIE), случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) регистрируются на территории Словацкой республики, Румынии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Венгрии.

«В соответствии с требованиями действующего отечественного и международного законодательства и с целью предотвращения занесения на территорию Украины возбудителя африканской чумы свиней, распоряжениями главного государственного ветеринарного инспектора Украины по ограничению на ввоз в Украину грузов из выше перечисленных стран из-за регистрации АЧС, запрещен ввоз в Украину: животных, принадлежащих к семьям свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) и тапировых (Tapiridae), генетического материала и продуктов из них (за исключением продуктов, прошедших обработку в соответствии с Требованиями по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 16.11.2018 г.. № 553)», – сказано в сообщении.
ForUm

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