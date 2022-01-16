В Украине стремительно продолжает дорожать свинина. В частности, средние цены на нее существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем, пишет Главком.

Сколько стоит мясо

Так, в декабре килограмм свиного ошейка можно было купить за 147,98 грн. Однако, сейчас его стоимость составляет 153,60 грн.

Также цена выросла и на свиной подчеревок, а именно с 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг. Шашлык из свинины в декабре стоил 142,02 грн/кг, сейчас его цена составляет 148,49 грн/кг.

Кроме того, меньше чем на гривну подорожал грудинка, цена на сегодня 105,28 грн. Свиную лопатку можно купить за 111,69 грн/кг, тогда как в декабре она стоила 110,55 грн.

Однако, килограмм свиных ребер подешевел со 109,86 грн до 103,65 грн.

Какое мясо самое полезное

В частности, все мясо условно разделяют на белое и красное.

Белое мясо – это домашняя птица, кролик, рыба и другие морепродукты. А красное мясо – это баранина, говядина и свинина.

Эксперты считают, что красное мясо менее полезно, чем белое. Все потому, что там слишком много насыщенных жиров и холестерина, который провоцирует увеличение веса. К тому же употребление красного мяса в больших количествах может приводить к развитию рака.

Напомним, рост цен на продукты питания в результате газового кризиса заметно отразится на потребительской корзине людей, ведь речь идет о десятках процентов подорожания.

Ранее сообщалось, что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине продуктовых карт, в том числе электронных, и механизмов реализации такого решения. Перспектива перехода части населения на продуктовые карты вызвана удорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.