Нардеп Мустафа Найем направил запрос генпрокурору Юрию Луценко относительно его правовой реакции «список неприкасаемых» от посла США Мари Йованович.

«Помимо политической стороны вопроса, у этого абсурда, есть еще и правовая составляющая… Если это действительно так и Юрий Луценко не обманывает нас, то вышеуказанные действия посла США в Украине подпадают под действие ст. 343 Уголовного кодекса в части «вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа», - написал он в Facebook.

Иными словами, посол совершила или предприняла попытку совершить преступление в отношении главного процессуального лица страны. И согласно законам Украины, Луценко обязан был обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, передать следователям все имеющиеся у него доказательства и как генпрокурор добиться надлежащего расследования, а затем и в законном порядке добиться выдворения посла из страны, пояснил нардеп.

Помимо этого, ч. 6 ст. 16 закона Украины «О прокуратуре» дает право любому прокурору, в случае угрозы своей независимости, обратиться в Совет прокуроров и потребовать безотлагательно предпринять меры для устранения угрозы.

«И на самом деле, неизвестно, может, Луценко именно так и поступил. Направил ему обращение с просьбой предоставить соответствующую информацию. А заодно, передать копию списка Мари Йованович. Я думаю, мы имеем право знать, кого «крышует» Посольство США и что делать Генпрокурору, чтобы противостоять этому давлению», - резюмировал Найем.

Как сообщалось, Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

В свою очередь в посольстве СЩА в Украине заявили, что высказывания Луценко о передаче ему Йованович списка »неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности.

Йованович стала послом США в Украине в августе 2016 года.