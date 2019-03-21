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Рассуждения некоторых СМИ насчет вариантов продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти – не более чем «вольные упражнения», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что в настоящее время существуют якобы различные варианты, которые позволят Путину оставаться у власти «как можно дольше» и, в частности, вариант объединения России с Беларусью, в результате которого нынешний президент РФ возглавит это объединение, пишет Интерфакс.

«Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», - сказал Песков.

По его словам, в Кремле «напряженная рабочая повестка дня». Он подчеркнул, что эта повестка «ежедневная, нацеленная на реализацию майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами».

Ранее в четверг агентство Bloomberg написало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Беларусью, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции. Еще одним вариантом Bloomberg назвал передачу власти по аналогии с произошедшей на этой неделе в Казахстане, где Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил должность главы правящей партии, пожизненного главы Совбеза и звание Елбасы — отца нации.
ForUm

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