В администрации президента России рассматривают варианты, которые позволят Владимиру Путину сохранить власть и после нынешнего президентского срока.

Об этом рассказали американскому агентству Bloomberg три источника, близкие к Кремлю, сообщает «Украинская правда».

Некоторые представители правящей элиты настаивают на том, чтобы российский лидер оставался президентом как можно дольше, сказали трое близких к Кремлю человека.

«Рассматриваемые варианты включают в себя принуждение соседней Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства, чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения», – говорится в статье.

Однако согласованного сценария перехода не существует, говорят источники.

Казахский сценарий также обсуждают в Москве, признал бывший сотрудник Администрации президента Андрей Колядин, который сейчас работает политическим консультантом в Кремле.

«Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, который может повлиять на процесс после вступления в должность преемника», – сказал он.

78-летний Нурсултан Назарбаев передал президентство доверенному союзнику, сохранив за собой ключевые полномочия главы Совета безопасности Казахстана и лидера нации.

Однако в окружении 66-летнего Путина не уверены, что такая передача власти в РФ не спровоцирует дестабилизирующую борьбу между конкурирующими лагерями Кремля.

Политконсультант Кремля Сергей Марков сомневается, что враждующие элиты продолжат уважать власть Путина, если он передаст президентство кому-то другому.

Социолог Ольга Крыштановская, изучающая правящую элиту России, считает, что если Путин не подготовит почву для преемственности, «это плохо кончится».

Но стратегия Назарбаева для Россия неприменима, считают многие эксперты.

Путин уступал президентский пост Дмитрию Медведеву в 2008-2012 годах и продолжал управлять страной как премьер-министр, чтобы потом снова быть избранным президентом.

На этот раз, по мнению московских политологов, Путин может передать ключевые полномочия Совету безопасности или Государственному совету, которые он сейчас возглавляет, а затем использовать их для влияния после ухода из Кремля.

Нынешний срок полномочий Путина истечет в 2024 году. Он обещал не изменять Конституцию РФ ради продления своего правления – однако глава Госдумы Вячеслав Володин предлагал изменить Конституцию.