Международный Комитет Красного Креста не проявляет достаточной активности в вопросе украинских заложников. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

«Кто забыл о наших заложниках и политзаключенных, так это некоторые международные миссии. Я считаю, что наши общественные организации должны объединиться в своем сигнале к Международному Комитету Красного Креста», - сказала она.

По словам Геращенко, МККК ни разу не имел доступа к заложникам на оккупированных территориях.

«Это миссия Международного Комитета Красного Креста, мы уважаем их нейтральность и беспристрастность, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло», - считает первый вице-спикер.

По мнению Геращенко, представители этой международной организации «на самом деле должны добиваться от Российской Федерации доступа к людям на оккупированных территориях».