За минувшую неделю в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) проследовали 17 грузовиков с гуманитарной помощью.
Как пишет Слово и Дело, об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Как уточняется, помощь поступила от Международного Комитета Красного Креста (и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
«Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 136,2 тонн продуктовых и гигиенических наборов, мебели, хозяйственных и медицинских товаров», - говорится в сообщении.
Машины с гуманитаркой проследовали через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье».
Напомним, в ноябре Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с отправкой в ОРДЛО новых так называемых «гуманитарных конвоев».
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