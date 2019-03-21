Государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» напечатало уже более 90% бюллетеней для голосования на выборах президента 31 марта, которые заказала Центральная избирательная комиссия.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович, она передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. В посольстве заявили, что слова Луценко не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович.

Служба безопасности Украины обнаружила утечку секретной информации о системе охраны арсенала Минобороны в Ичне Черниговской области, который был взорван в октябре 2018 года.

В российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Прокуроры просят для него 6 лет тюрьмы за «склонение к теракту». Парень обратился с последним словом на суде.

Бывший президент Украины Виктор Янукович не имеет российского гражданства и планирует вернуться в Украину, Януковича Виталий Сердюк.

Андрей Садовый принял окончательное решение больше не баллотироваться на пост городского головы Львова.

31 марта Министерство внутренних дел проверит реестр избирателей на предмет пребывания избирателей в Украине.

В РФ назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 украинским военнопленным морякам.

На Одесчине задержали партию кокаина стоимостью более $51 миллиона.

Граждане Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к власти в своем государстве.