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Государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» напечатало уже более 90% бюллетеней для голосования на выборах президента 31 марта, которые заказала Центральная избирательная комиссия. Об этом директор комбината Юрий Онищенко заявил на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

По его словам, с 8 марта предприятие круглосуточно печатает избирательные бюллетени, к работе привлечены более 700 работников.

Онищенко отметил, на сегодня напечатано более 90% бюллетеней, заказанных Центральной избирательной комиссией. Предприятие уже передало ЦИК бюллетени для 10 областей, а сегодня передаст еще для четырех областей.

Он отметил, что печатание всех бюллетеней планируют завершить 24 марта.

По словам Онищенко, для изготовления всех бюллетеней необходимо более 434 тонн бумаги. Всего будет изготовлено более 60 тыс. упаковок бюллетеней, каждая из которых будет содержать по 700 экземпляров.

Он напомнил, что на печатание бюллетеней израсходовано 165 млн 587 тыс. 213 грн, а стоимость одного бюллетеня составляет 4 грн 26 коп.
Бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов.

В ЦИК подсчитали, если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая. А плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей.
Напомним, Центральная избирательная комиссия на 263 тысячи увеличила количество бюллетеней для первого тура выборов президента. 

Всего было заказано более 60 млн бюллетеней в ходе подготовки к президентским выборам с учетом второго тура и 0,5% дополнительных бюллетеней. 
ForUm

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