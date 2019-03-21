Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Одесской области совместно с прокуратурой, Национальной полицией, Госпогранслужбой и Одесской таможней ГФС разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды из страны Южной Америки крупной партии кокаина, сообщает пресс-центр СБУ.

При осуществлении проверочных мероприятий в отношении грузов, транспортируемых из регионов мира, которые являются традиционными производителями наркотиков, правоохранители блокировали попытку переправки крупной партии кокаина в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину.

Во время проведения углубленного досмотра груза в контейнере с фруктами были обнаружено пакеты с порошком белого цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что расфасованный порошок является кокаином. Общий вес обнаруженного наркотика составляет 257 килограммов, ориентировочной стоимостью на теневом рынке более 51 млн долларов США.

По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы. На основании полученных материалов СБ Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются лица, возможно причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.