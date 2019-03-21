Служба безопасности Украины обнаружила утечку секретной информации о системе охраны арсенала Минобороны в Ичне Черниговской области, который был взорван в октябре 2018 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что СБУ с 12 декабря 2018 года осуществляет расследование по ч. 1 ст. 328 (Разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.

Во время расследования обнаружено, что ЧАО «Кордон Авіа Сервіс» занимается проектированием и производством продукции охраны технического назначения.

В мае 2015 года эта фирма получила специальное разрешение от СБУ на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной сроком на 3 года.

В период с 11 апреля по 11 июля 2018 года в рамках государственного оборонного заказа «Кордон Авіа Сервіс» заключило договоры с Министерством обороны на выполнение проектно-изыскательских работ для проектирования строительства технических средств предупреждения охранного периметра в воинской части А1358 (арсенал Минобороны в Цветохе Хмельницкой области) и в воинской части А1479 (арсенал Минобороны в Ичне Черниговской области).

Также фирма занималась проектированием строительства системы видеонаблюдения по периметру технической территории арсенала в Ичне.

«05.12.2018 сотрудниками Департаментом охраны гостайны и лицензирования СБУ была проведена тематическая проверка состояния охраны государственной тайны в ЧАО «Кордон Авіа Сервіс и выявлено разглашение государственной тайны работниками данного общества», - сказано в материалах дела.

СБУ установила, что работник данной фирмы обрабатывали секретные сведения (в том числе, отражающие схемы и пояснения к ним, планы размещения оборудования и коммуникаций периметровых технических средств охраны и раскрывающие систему охраны арсенала в Ичне) с помощью автоматизированных систем, в отношении которых не создана комплексная система защиты информации.

Также эти секретные сведения находились в открытом доступе в локальной сети и пересылались с помощью всемирной сети Интернет, в том числе, через почтовый сервис Ukr.net.

По результатам проверки комиссией СБУ принято решение об отмене предоставленного ЧАО «Кордон Авіа Сервіс» специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.

СБУ продолжила расследование дела о разглашении гостайны и получила разрешение суда, в частности, на изъятие рабочих проектов по проектированию систем охраны арсеналов в Министерстве обороны.

Как сообщал ForUm, 9 октября 2018 года произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил его ликвидацию.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

По данным Службы безопасности, основная версия взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области – диверсия с проникновением на территорию арсенала диверсионной группы.

Военный прокурор центрального региона Григорий Рябенко также заявил, что взрывы на арсенале были спровоцированы диверсией.

По делу о взрывах подозрение никому не объявляли.