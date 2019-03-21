Украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом в Северо-Кавказском военном суде в российском Ростове-на-Дону, передает Громадське.

«Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, в котором я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле», — сказал Гриб.

Украинец не признал обвинений, ибо они от Федеральной службы безопасности — «они бандиты и убийцы». А также отметил, что «никто не имел оснований полагать, что посторонняя Беларусь является на самом деле опасной».

Гриб пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен — «по правде и совести», завершив речь лозунгами «Слава Украине!» и «Слава украинской нации!»

Суд объявит решение по делу 22 марта в 11:00.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб не признал вину и отказался свидетельствовать в суде.

Прокуроры просят для него 6 лет тюрьмы.