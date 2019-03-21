В российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, сообщает Громадське.

Сам Павел рассказал, что чувствует себя плохо. Говорит, что надлежащей медицинской помощи ему не оказывают.

«Со времен прошлого заседания, когда я заболел, никто ничего не сделал, меня увозят сюда и говорят что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать с болезнями», - сказал Гриб.

Павел говорит на украинском языке. Он отмечает, что не способен участвовать в дебатах. Он жалуется на тошноту и боли.

«Сегодня утром вывели в отдельную комнату. Там ничего нет, закрыли просто. Это делается для того, чтобы посмотреть мои бумаги. Есть для этого специальные люди. Это меня намеренно вывели, посмотрели. И у меня там ничего такого нет. Заявления, последнее слово», - добавил он.

Политзаключенный также отметил, что он считает свое дело исключительно политическим.

У Ростові розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба. Він розповів нам, що почувається кепсько. Каже, що медичної допомоги належної йому не надають. pic.twitter.com/6iGxQcYzhs — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 марта 2019 г.

«Я думаю, что это политика. И думаю, что когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится», - сказал Гриб.

Сейчас в заседании суда объявлен перерыв. Павлу вызвали скорую помощь.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб не признал вину и отказался свидетельствовать в суде.