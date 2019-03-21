В РФ назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 украинским военнопленным морякам, сообщил адвокат Николай Полозов.

Так, сегодня, 21 марта, состоялись следственные действия в отношении моряка Михаила Власюка.

«Следствие ознакомило Михаила и его адвоката Исляма Велиляева с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Адвокат Велиляев опротестовал назначение экспертизы, поскольку III Женевская конвенция «Об обращении с военнопленными» не предусматривает проведение подобных мероприятий в отношении военнопленных. Кроме того, следствие не предоставило никаких сведений об объективных обстоятельствах, являющихся основанием для назначения экспертизы», - написал Полозов в Facebook.

Сторона защиты также заявила ходатайство о присутствии адвоката при проведении данной экспертизы.

«Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков», - отметил адвокат.

Проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Минздрава России.

«Позиция защиты относительно данных экспертиз остается прежней – проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков незаконно, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных», - резюмировал Полозов.

Напомним, все захваченные 25 ноября 2018 в Керченском проливе моряки заявили следствию, что являются военнопленными.