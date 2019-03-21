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Граждане Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к власти в своем государстве, Об этом говорится в исследовании всемирно известной аналитико-консультативная фирма Gallup, сообщает Радио Свобода.

«Только 9% жителей имеют доверие к руководству страны, это самый низкий уровень доверия в мире второй год подряд. Это намного ниже среднего показателя для бывших советских государств (48%), а также среднего показателя в мире (56%) в 2018 году», - говорится в сообщении.

Аналитики указывают, что при президентстве Виктора Януковича доверие к власти не превышало 24%.

В начале президентства его преемника Петра Порошенко появились признаки восстановления доверия Украинский к власти, тогда 24% были уверены в руководстве страны и 48% одобряли работу Порошенко. Однако с 2015 года доверие не превышало 14%, отмечают специалисты.
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