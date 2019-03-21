Бывший президент Украины Виктор Янукович не имеет российского гражданства и планирует вернуться в Украину. Об этом 20 марта в зале Оболонского суда Киева заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает РБК-Украина.

Председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что Янукович осужден за преступление против мира, и у него нет сроков давности.

«Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет», - добавил Девятко.

Адвокат Януковича заявил, что апелляционная жалоба на приговор уже была подана.

«Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину», - сказал Сердюк.

По его словам, у Януковича нет российского гражданства.

Кроме того, Оболонский райсуд Киева отказал стороне защиты Януковича в оказании разъяснений приговора суда.

«Суд постановил в удовлетворении заявлений адвокатов Януковича в разъяснении определенных пунктов приговора в отношении экс-президента отказать»,- сказал судья Деятко.

Напомним, приговором Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 Янукович осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно - государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности Украины, а именно: предоставление иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также Янукович признан виновным в совершении преступления против мира, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины, а именно – пособничество в ведении агрессивной войны.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Януковичу определено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В то же время он признан невиновным в предъявленном обвинении и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

Согласно приговору суда срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

На приговор подано 5 апелляций.

6 марта Киевский апелляционный суд вернул материалы дела Януковича в Оболонский районный суд Киева для исправления описок и разъяснения приговора.