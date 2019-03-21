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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины задержали в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2014 году гражданин Украины прошел курс боевой и специальной подготовки в одном из тренировочных лагерей на территории российского города Белгород, который проводился инструкторами из числа представителей силовых структур РФ. Затем в течение июня 2014 - март 2018 он принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в составе различных незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

В частности, находясь в террористической группировке боевиков «Призрак», а затем в различных подразделениях созданной российскими оккупационными войсками «Народной милиции ЛНР», боевик как артиллерист и наводчик артиллерийской батареи участвовал в обстрелах украинских войск в районе населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Комиссаровка, Белое, Дебальцево, Никишино, Бахмутки и др.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток. Подозреваемый предоставляет следствию важные показания о преступлениях террористов против мирного населения и военнослужащих ВС Украины, а также российского военного присутствия на востоке Украины.
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