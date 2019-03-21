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В течение следующих трех лет Канада выделит $105,6 млн на тренировки украинских военных и другую оборонную помощь. Об этом говорится во внесенном в парламент проекте нового федерального бюджета Канады, сообщает Укринформ.

«Правительство остается преданным продолжению поддержки Украины. Учитывая это, в бюджете-2019 подтверждается намерении вложить в течение трех следующих лет до 105.6 млн долл. на возобновление операции UNIFIER», - отмечается в предлагаемом государственном смете.

В документе уточняется, что эти средства будут использованы не только на обеспечение тренировок украинских военных, но и на воплощение стратегических целей реформирования оборонного сектора Украины.

«В эту сумму входят 99.6 млн долл дополнительных средств, выделенных в течение трех лет на продление военного вклада Канады, а также до 6 млн долл на поддержку более широких усилий по воплощению безопасности и оборонных реформ в Украине, выделенных МИД из имеющихся ресурсов бюджета на международное развитие», - утверждается в смете.

В документе добавляется, что военная поддержка Украины «дополняет участие Канады в мероприятиях заверения и сдерживания в Центральной и Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE, которая в июле 2018 года была продолжена и в течение четырех лет обойдется в 514 млн долл.»

«Канада - надежный партнер Украины и является одним из крупнейших международных сторонников усилий страны по самозащите и осуществлению демократических и экономических реформ», - подчеркивается в проекте бюджета.

Напомним, Канада объявила о продлении на три года военной миссии UNIFIER в Украине. Таким образом, около 200 канадских военных будут тренировать украинских коллег как минимум до марта 2022 года. Начало миссии UNIFIER было положено в конце 2015 года, и с того времени через канадское обучение прошло почти 11 тыс. украинских военных.
ForUm

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