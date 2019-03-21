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Вчера, 20 марта, в центре Николаева маршрутное такси выехало за пределы проезжей части и столкнулось с деревом, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 19:40 в районе дома 55 по пр. Центральному 20-летний водитель маршрутного такси «РУТА» не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.

Установлено, что в результате ДТП травмы получили четверо пассажиров микроавтобуса.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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