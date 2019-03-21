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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили на взятке заместителя руководителя отдела Управления превентивной деятельности ГУ НП в Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал более восьмидесяти тысяч гривен от директора коммерческой структуры. В такую ​​сумму полицейский оценил возвращение ему грузового автомобиля, изъятого в рамках уголовного производства. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из станций технического обслуживания в Борисполе при получении всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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