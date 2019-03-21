В Кривом Роге полиция задержали мужчин, которые возле развлекательного центра избили полицейских, сообщает Департамент внутренней безопасности нацполиции.

Отмечается, что 16 марта около трех часов ночи в Саксаганское отделение полиции Кривого Рога поступило сообщение о конфликте возле развлекательного комплекса, который перерос в драку. По адресу выехал наряд городского отдела Управления полиции охраны: 22-летний младший инспектор взвода реагирования, сержант полиции и 22-летний водитель, капрал полиции.

Рядом с указанным заведением отдыха полицейские заметили скопление людей, к которым они направились. Уже через мгновение неизвестный мужчина из группы лиц нанес удар кулаком в лицо одному из стражей порядка, от чего полицейский упал на землю без сознания. Злоумышленник пытался ударить второго сотрудника полиции, но тот уклонился. В это время другие, на тот момент не установленные, лица все же сбили с ног и второго полицейского и начали бить его ногами. Капрал полиции смог встать, помог напарнику и довел его до служебного автомобиля.

В ведомстве подчеркнули, что руководство городского управления полиции охраны, узнав об инциденте, не выявило соответствующего реагирования, как и руководство полиции Кривого Рога. Только, когда ситуация была распространена в сети Интернет и получила огласку, резонанс невозможно было дальше скрывать.

О происшествии немедленно сообщили в Департамент внутренней безопасности НПУ, руководству Национальной полиции Украины, в органы прокуратуры и в Государственное бюро расследований.

Лица самых нападающих быстро установили, как и место их обитания. 30-летний уроженец Кривого Рога, который первым нанес удар сотруднику полиции, после ночного происшествия уехал в столицу, где временно проживает. 19 марта 2019 был задержан в Дарницком районе Киева и этапирован в Кривой Рог.

Его 29-летний сообщник был задержан по месту жительства в Кривом Роге. В настоящее время оба помещены в изолятор временного содержания. Одному из них уже объявлено подозрение по ст.345 Уголовного кодекса Украины, другому - в ближайшее время.

Уголовная ответственность грозит и должностным лицам полиции, которые, не желая огласки происшествия, вместо того, чтобы защитить подчиненных сотрудников, а в их лице - честь и достоинство полиции в целом, скрыли факт совершения преступления.

Напомним, по данным СМИ, 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа лиц совершила нападение на вооруженных сотрудников полиции охраны при исполнении служебных обязанностей. Указанные события также зафиксированы на камерах видеонаблюдения.

Отмечалось, что руководством полиции Кривого Рога не было инициировано расследование этой ситуации, а указанные события квалифицировались как мелкое хулиганство.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области (ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).