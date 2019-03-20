Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области (ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, речь идет о возможном сокрытии факта умышленного причинения сотрудникам правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство по сообщению в СМИ.

Так, СМИ распространили информацию о том, что 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа лиц совершила нападение на вооруженных сотрудников полиции охраны при исполнении служебных обязанностей. Указанные события также зафиксированы на камерах видеонаблюдения. В сообщении говорится, что руководством полиции Кривого Рога не было инициировано расследование этой ситуации, а указанные события квалифицировались как мелкое хулиганство.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в ходе досудебного расследования дадут оценку действиям руководства полиции Кривого Рога.