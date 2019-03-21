До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

«Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасные. И не уверен, что общество готово к такому нововведению», - сказал Аваков.

Как сообщалось, с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCAM - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.