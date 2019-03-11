также в разделеОбщество
В Украину идут сильные дожди и снегопады 8
Боевик рассказал СБУ об участии военных РФ в войне на Донбассе 9
Суд в Нидерландах рассматривает апелляцию по делу «скифского золота» 12
Порошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действия 20
Из Украины в ЕС пытались вывезти героин на миллион евро 16
Гройсмана пытаются через суд вынудить уволить Авакова 43
После столкновений в Киеве и Черкассах вручены подозрения трем лицам 17
В Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия: жителей просят не покидать дома 34
С Мангера сняли электронный браслет и вернули ему загранпаспорт 44
САП объявила о подозрении Труханову 32
Дубиль снова не явился на допрос в ГБР 23
Скончался экс-посол Украины в США Бутейко 46
Во время боевой подготовки в Азовском море украинский буксир сопровождали три корабля ФСБ 53
В США успешно испытали двигатель украинско-американской ракеты 92
РФ планирует провести в оккупированном Крыму масштабные военные учения 71
Украинцев предупредили о сильном ветре 33
Сегодня у православных начался Великий пост 41
Порошенко не надеется на освобождение украинских моряков до выборов 65

Правительство внесло предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам – гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие в качестве международных наблюдателей на выборах президента России в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Реализация решения будет способствовать защите нарушенных интересов государства Украина. Кроме того, это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют», - подчеркнули в правительстве.

Так, решено одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных санкций к физическим лицам, перечень которых засекречен.

Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов, Министерству юстиции, Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе вместе со Службой безопасности, Министерству иностранных дел, Национальному банку и другим государственным органам в соответствии с компетенцией поручено обеспечить выполнение решения СНБО о применении санкций, осуществление мониторинга состояния выполнения такого решения и его эффективность.

Министерство иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении санкций должно безотлагательно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги