Правительство внесло предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам – гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие в качестве международных наблюдателей на выборах президента России в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Реализация решения будет способствовать защите нарушенных интересов государства Украина. Кроме того, это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют», - подчеркнули в правительстве.

Так, решено одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных санкций к физическим лицам, перечень которых засекречен.

Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов, Министерству юстиции, Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе вместе со Службой безопасности, Министерству иностранных дел, Национальному банку и другим государственным органам в соответствии с компетенцией поручено обеспечить выполнение решения СНБО о применении санкций, осуществление мониторинга состояния выполнения такого решения и его эффективность.

Министерство иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении санкций должно безотлагательно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.