Конституционный суд Украины отказался открывать конституционное производство по представлению 47 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона о переходе религиозных общин и процедуре их государственной регистрации, сообщает пресс-служба суда.

«Большая палата Конституционного суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица», – говорится в сообщении.

Отмечается, что принято постановление Большой палаты КСУ Украины об отказе в открытии конституционного производства.

Как ранее сообщал ForUm, 17 января Верховная Рада приняла Закон №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».

31 января закон вступил в силу.