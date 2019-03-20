также в разделеПолитика
Украина ввела новые санкции против РФ 21
Медведчук о мирных планах Порошенко, Тимошенко и Зеленского: они несостоятельны 71
Аваков предложил закрыть заседания Кабмина в предвыборный период 69
Журналист: Социология показывает, что после доноса на Медведчука рейтинг Мураева рухнул в два раза 44
Медведчук: Украина нуждается в переходе к политике многовекторности 30
«Зачем с ворюгой контракт подписал?»: Ляшко сорвал заседание Кабмина 677
Песков сказал, какой президент Украины устроит Россию 175
Геращенко назвала «азовские» санкции ЕС слишком мягкими 23
Медведчук: Заказчики политического дела против меня находятся в высших кабинетах киевской власти 29
Медведчук: Большинство граждан Украины выступают против запрета российского ТВ, кино и гастролей артистов 32
Медведчук: Киеву стоит использовать опыт Армении по выстраиванию многовекторности в отношениях с ЕС и СНГ 25
Порошенко: В Украине нет и не будет частных армий 40
Волкер: Между Порошенко и Путиным существует личная вражда 87
Украина направила РФ ноту протеста из-за визита Путина в Крым 40
В Кремле прокомментировали идею требовать от Украины ущерба за Крым 119
Австралия присоединилась к «азовским» санкциям 34
МВФ, США и ЕС просят отложить законопроекты о незаконном обогащении 89
Медведчук: Политика заигрывания с радикалами обернулась против власти 75

Конституционный суд Украины отказался открывать конституционное производство по представлению 47 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона о переходе религиозных общин и процедуре их государственной регистрации, сообщает пресс-служба суда. 

«Большая палата Конституционного суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица», – говорится в сообщении.

Отмечается, что принято постановление Большой палаты КСУ Украины об отказе в открытии конституционного производства.

Как ранее сообщал ForUm, 17 января Верховная Рада приняла Закон №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».

31 января закон вступил в силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги