В Русской Православной Церкви считают, что события в Украине стали логическим завершением папских притязаний Константинопольского Патриархата. Такое мнение выразил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир».

Фото: Drevo-Info.ru

Текст интервью опубликован на patriarchia.ru.

«…Если мы посмотрим на действия Константинополя в течение XX века, начиная с 20-х годов, то увидим, что уже тогда сформировались те папистские притязания Константинополя, которые сегодня привели к его отрыву от православной полноты.

Подобные притязания являются новшеством и не соответствуют православной традиции. Многовековая полемика православных иерархов против папства свидетельствует о том, что в Православной Церкви нет, и никогда не было папской власти, не было какого-то одного верховного епископа, который мог бы руководить всеми Поместными Православными Церквами.

События в Украине стали своего рода логическим завершением этих притязаний Константинополя. Кризис, который произошел на почве создания Православной Церкви Украины, готовился в течение долгого времени. Но итогом стало не разрушение единства Православия, а то, что одна из Поместных Православных Церквей, а именно Церковь Константинополя, от этого единства отпала: соединившись с расколом, она сама отказалась в расколе», - сказал митрополит Иларион.

Также он сообщил, как Русская Православная Церковь относится к священникам, которые благословляют верующих учувствовать в таинствах в греческих храмах.

«Отлучать от Церкви никого не будут, но я думаю, что в таких случаях архиереи будут разъяснять священникам о том, что существует общецерковная позиция и позиция одного священника или даже архиерея не может расходиться с общецерковной», - рассказал владыка Иларион.