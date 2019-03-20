Сегодня, 20 марта, Оболонский районный суд Киева будет исправлять описки в приговоре бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о потере Крыма и разъяснять его суть.

Заседание будет проходить в два этапа, сообщают Українські Новини.

Так, в 09:00 начнется рассмотрение технических вопросов, а именно – исправление ошибок, в 14:00 – разъяснение сути приговора и другие вопросы.

Напомним, приговором Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 Янукович осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно - государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности Украины, а именно: предоставление иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также Янукович признан виновным в совершении преступления против мира, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины, а именно – пособничество в ведении агрессивной войны.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Януковичу определено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В то же время он признан невиновным в предъявленном обвинении и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

Согласно приговору суда срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

На приговор подано 5 апелляций.

6 марта Киевский апелляционный суд вернул материалы дела Януковича в Оболонский районный суд Киева для исправления описок и разъяснения приговора.