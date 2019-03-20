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В Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусварги в участии в террористических организациях и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь обвиняемый в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая 2019 и назначил на 2 мая дату выступления обвиняемого с последним словом.

После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, 4 мая 2018 года представители националистических организаций задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

Ранее Лусварги задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью 2016 года.

Печерский райсуда Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции в Лусварги. Дело вернули на судебное расследование.
ForUm

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