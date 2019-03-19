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В ходе операции в Москве врачи вытащили осколки и сшили сухожилия левой руки украинскому военнопленному моряку Василию Сороке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Раді Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Разговаривала по телефону с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Она подтвердила, что вчера военнопленному моряку Василию Сороке, который 25 ноября 2018 был ранен во время акта военной агрессии РФ в Керченском проливе, сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве. Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки», – написала она.

По данным Денисовой, на данный момент Сорока находится в Лефортовском СИЗО, где за ним будут наблюдать врачи и делать ему необходимые медицинские манипуляции.

«Выражаю благодарность всему международному сообществу, которое вместе с Украиной заставило РФ сделать такую ​​необходимую для жизни нашего моряка операцию», – подчеркнула омбудсмен.

Напомним, ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что Сороку прооперировали.
ForUm

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