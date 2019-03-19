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В среду, 20 марта, в центральных и северных областях Украины ожидаются небольшие дожди, ночью – на западе (в Карпатах возможен мокрый снег), а вечером – в Харьковской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На юге Украины, большинстве центра и востока будет сухо.

На западе, севере, в центре днем ​​в среду ожидается + 6 + 9 градусов, на юге, на востоке и в районах центрального Днепра + 10 + 16 градусов.

В Киеве 20 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью 0 + 2 градуса, завтра днем ​​6 + 8 градусов. Холодновато.

Потеплеет 23 марта, во Всемирный день метеоролога.
ForUm

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