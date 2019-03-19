Установление формы избирательного бюллетеня по выборам президента Украины и утверждение текста, содержащегося в нем, относится к дискреционным полномочиям Центральной избирательной комиссии. Такая дискреция ограничивается законодательно установленными требованиями сведений, которые должны обязательно содержаться в избирательных бюллетенях.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев в апелляционном порядке дело по иску кандидата на пост президента Украины в лице уполномоченного представителя в ЦИК, с участием третьих лиц на стороне истца о признании бездеятельности противоправной и обязательстве совершить определенные действия, сообщает пресс-служба суда.

«Истец в лице уполномоченного представителя обратился в суд с иском об установлении в избирательном бюллетене для голосования порядковых номеров кандидатов на пост Президента Украины. Свои требования обосновал тем, что в избирательном бюллетене будут содержаться сведения о двух кандидатах на этот пост, которые имеют одинаковую фамилию, аналогичные инициалы, должность и место работы, а также о двух кандидатах с одинаковыми фамилиями, что, по мнению истца, приведет к ошибочному пониманию избирателями результатов сделанного ими выбора и исказит результаты волеизъявления», - говорится в сообщении.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения иска, отметив, что во время совещания ЦИК 6 марта и заседания 8 марта с участием уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины обсуждался и решался вопрос относительно проставления в избирательном бюллетене нумерации граф, содержащих информацию о персональных данных кандидатов. По результатам голосования такие предложения не были поддержаны соответствующим большинством голосов членов Комиссии, а потому считаются не принятыми.

«Комиссия приняла все необходимые и определенные законом меры при утверждении формы избирательного бюллетеня и использовала предоставленные полномочия в пределах и способом, определенных законом», - заявили в суде.

Предоставив оценку спорным правоотношениям, Верховный Суд оставил без удовлетворения исковые требования с учетом следующего.

Статья 18 Закона Украины от 30 июня 2004 года № 1932 IV «О Центральной избирательной комиссии» закрепляет специальные полномочия Комиссии по организации подготовки и проведения выборов Президента Украины, к которым, в частности, отнесены обеспечение изготовления избирательных бюллетеней.

Это полномочия конкретизированы в п. 12 ч. 2 ст. 25 Закона Украины от 5 марта 1999 года № 474-XIV «О выборах Президента Украины», где указано, что Центральная избирательная комиссия утверждает форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования, обеспечивает централизованное изготовление избирательных бюллетеней установленного образца, обеспечивает их учет и передает их окружным избирательным комиссиям.

При этом суд обращает внимание, что законодатель не установил требований обязательного указания порядковых номеров кандидатов на пост Президента Украины в избирательных бюллетенях.

Доводы апеллянта о том, что отсутствие нумерации граф бюллетеня не позволит избирателям сделать свободный и осознанный выбор, приведет к ошибочному пониманию избирателями сделанного ими выбора, нарушит принцип равенства, исказит результаты волеизъявления суд считает надуманными, поскольку они являются лишь предположениями истца и не подтверждены никакими надлежащими и допустимыми доказательствами со ссылкой на конкретные нормы законодательства.

Согласно сайту судебной власти, иск подавал уполномоченный представитель кандидата Юлии Тимошенко Сергей Власенко, третьи лица без самостоятельных требований на стороне истца – кандидаты Игорь Шевченко, Александр Шевченко и Юрий Тимошенко.