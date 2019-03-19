В Киеве презентовали, как будет происходить строительство метро на жилой массив Виноградарь, которое уже фактически началось. Мэр спустился в монтажную шахту на Сырце.
Проверки трех облгазов подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов, сообщили в «Нафтогазе Украины».
В Ивано-Франковске перед встречей Президента Петра Порошенко с избирателями произошли столкновения между представителями Нацдружин и правоохранителями.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Национальное антикоррупционное бюро 2 года прятало от процессуальных прокуроров материалы по делам о хищениях газа на ТЭЦ и о хищениях в Укрзализныце.
Верховный суд вынес решение по иску об однофамильцах в бюллетенях.
На выборах президента Украины наблюдателями зарегистрировалось беспрецедентное количество украинских неправительственных организаций.
С начала боевых действий на Донбассе погибли 2955 украинских военных, заявил Президент Украины Петр Порошенко.
Государственный концерн «Укроборонпром» опроверг информацию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о том, что Украина якобы поставляла в Россию вооружение и военную технику после 2014 года.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что на реализацию реформы Укроборонпрома нужно полгода.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий.
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