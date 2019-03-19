Государственный концерн «Укроборонпром» опроверг информацию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о том, что Украина якобы поставляла в Россию вооружение и военную технику после 2014 года, сообщает пресс-служба госконцерна.

«Информация о поставках вооружения и военной техники (ВВТ) Государственным концерном «Укроборонпром» в РФ является некорректной и не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отчетном периоде 2014-2018 годов, который выбрала SIPRI, Украина поставляла турбореактивные двигатели АИ-222, которые устанавливаются на российские учебно-боевые самолеты Як-130. Производителем двигателей является частное запорожское ПАО «Мотор-Сич», которое не является участником Укроборонпрома. Кроме того, контракты на поставки двигателей были заключены в 2006 году, а собственно поставки происходили в 2009-2014 гг.».

В примечаниях к исследованию отмечается, что, вероятнее всего, двигатели поставлялись до 2014 года, когда ввели запрет на экспорт ВВТ в РФ. Исследователи SIPRI предполагают, что после 2014-го указанные двигатели могли изготавливаться российской стороной самостоятельно.

По данным Укроборонпрома, другая продукция, которая якобы поставлялась в РФ согласно информации института, – это самолеты Ан-140-100 и Ан-148-100Е. Эксперты SIPRI сообщают, что выполнение этих контрактов было прекращено в 2014-м, после запрета экспорта в РФ. Кроме того, самолеты Ан-140 и Ан-148 производились в России по лицензии, предоставленной ГП «Антонов». Поэтому SIPRI рассматривает их как импорт из Украины, поскольку существует юридический договор, заключенный между сторонами.

Среди перечня продукции, которая традиционно поставлялась в РФ, есть корабельные газотурбинные установки ДС-71 производства николаевского ГП «НПКГ «Зоря»-«Машпроект». Однако поставка была осуществлена до запрета экспорта ВВТ в РФ.

В госконцерне подчеркнули, что дата поставки двигателей и силовых установок определяется экспертами SIPRI после завершения изготовления тех или иных образцов военной техники и вооружения уже российскими производителями и передачи самолетов и кораблей Вооруженных сил РФ, а не как реальный момент поставки отдельных комплектующих. «Поэтому двигатели или силовые установки для техники могли поставляться до 2014 года, однако в исследовании они отражены как поставки более позднего периода», - говорится в заявлении.

В пресс-службе также напомнили, что согласно решению СНБО, экспорт в РФ товаров военного назначения и двойного использования прекращен. Исключение составляет космическая техника, « которая применяется для исследований космоса в мирных целях.

Напомним, в ежегодном исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованном в марте текущего года, Украина заняла 12 место в списке 25 крупнейших экспортеров оружия. В то же время, по утверждению авторов исследования, за период 2014-2018 годов 23% украинского экспорта ВВТ приходилось на РФ.