Проверки трех облгазов подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Проверки трех облгазов – Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз – подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов», – говорится в сообщении.

В НАК отметили, что ожидают 22 марта заседания Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на котором должны принять решение о штрафе для нарушителей-облгазов и обязать их провести перерасчет для всех бытовых потребителей.

«Вангуем, следующий шаг облгазов - иск в суд на решение НКРЕКП о наложении штрафа и предписание провести перерасчеты», – подчеркнули в «Нафтогазе».

Напомним, 12 марта глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что в Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.

НКРЭКУ официально обратилась в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановые проверки 30 операторов газораспределительных систем на предмет их работы в режиме суточной балансировки.