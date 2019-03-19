С начала боевых действий на Донбассе погибли 2955 украинских военных. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает 112 Украина.

«Ежедневно происходят обстрелы и провокации на линии фронта, и 2955 украинских воинов, в том числе один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное независимое государство», – отметил он.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 55 смертей мирных граждан на Донбассе за 2018 год.