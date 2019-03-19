В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Национальное антикоррупционное бюро 2 года прятало от процессуальных прокуроров материалы по делам о хищениях газа на ТЭЦ и о хищениях в Укрзализныце.



Об этом говорится в заявлении САП относительно обнародованного 17 марта НАБУ «Разъяснения относительно обнародованных материалов, переданных от ГПУ в НАБУ».

«Указанная в сообщении информация искажает реальное положение действительного расследования описанных уголовных производств и направлена на отвлечение внимания общественности от сокрытия преступной деятельности должностных лиц ООО «Оптимумспецдеталь», - говорится в сообщении.

«Прежде всего нужно обратить внимание, что руководство НАБУ 2 года скрывало указанные материалы от процессуальных прокуроров, фактически спрятав их в материалах уголовного дела № 52016000000000063 (уголовное производство, по которому в настоящее время НАБУ расследуются факты завладения должностными лицами ряда субъектов хозяйствования, в том числе ООО «Оптимумспецдеталь», денежными средствами ГП «Укроборонпром» в особо крупных размерах), а сейчас, нелепо используя инсинуации и манипуляционные приемы, искажает информацию и пытается доказать, что эти данные использованы в других производствах, хотя фактически материалы не приобщены к этим производствам», - отмечается в заявлении САП.

В ведомстве подчеркнули, что три запроса прокуроров остались без реагирования, и ни на один из них материалы, переданные от ГПУ в НАБУ, так и не были переданы в САП. «Почему? Потому что руководство НАБУ прикрывало преступную деятельность своих работников и коррупцию в собственном ведомстве», - говорится в заявлении.

«Так, НАБУ отмечает якобы разговора агента Евгения Шевченко с Андреем Рогозой и лицом, которое в публикации называют «Эдик», по закрытию уголовных производств по Укрзализныце (№ 5201600000000089) и хищениях газа на двух ТЭЦ (52016000000000479) за неправомерную выгоду в сумме от 0,5 до 2,5 млн долларов США. Однако в упомянутых уголовных производствах материалы, в том числе негласных следственных (розыскных) действиях, которые бы подтверждали указанный разговор отсутствуют, как и отсутствуют в производстве № 52016000000000063. При этом в указанном «разъяснении» НАБУ очевидно умышленно не освещены факт общения агента Евгения Шевченко с детективами НАБУ, а также с другими фигурантами уголовного производства относительно исключения ООО «Оптимумспецдеталь» из перечня предприятий, деятельность которых подлежала проверке через проведение незаконных финансово хозяйственных операций с государственными предприятиями оборонного сектора», – сказано в сообщении.

Кроме того, в САП отмечают, что ни руководство, ни детективы НАБУ в течение 2017-2019 годов уголовные производства по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) по упомянутым выше фактам в Единый реестр досудебных расследований не вносили, сообщения о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений детективы не составляли и вопрос об их вручении перед прокурорами САП не инициировали, что лишний раз доказывает неправдивость объяснений НАБУ.

«Деятельность прокуроров САП не может быть «проактивной», а только такой, которая четко базируется на требованиях закона. Прокуроры САП сообщают о подозрениях и направляют обвинительные акты в суд только на основании собранных доказательств», – подчеркнули в САП.

Также САП обращает внимание, что никогда не согласовывала любых мероприятий гласных или негласных с участием «агента» Евгения Шевченко в указанных уголовных производствах.

«Все попытки НАБУ представить таким образом ситуацию свидетельствуют лишь о попытке избежать уголовной ответственности за злоупотребления и взяточничество в самом Национальном антикоррупционном бюро», - подытожили в САП.