В Ивано-Франковске перед встречей Президента Петра Порошенко с избирателями произошли столкновения между представителями Нацдружин и правоохранителями.

Об этом сообщает местное издание Kurs.

Представители «Нацдружин» пришли на митинг, когда на сцене выступала группа «ТИК». Порошенко в Ивано-Франковск в это время еще не приехал. Они кричали «Позор» и требовали наказать «Свинарчуков, которые наживаются на армии».

Правоохранители взяли пикетчиков в кольцо и оттеснили от митинга. Во время столкновений использовали слезоточивый газ. Полиция вытолкала пикетчиков подальше от сцены за черту, созданию из служебных микроавтобусов.

«Нацдружины» скандируют «Вместе и до конца», а сторонники президента отвечают «Банду из города!».

По словам руководителя «Нацкорпуса» в Ивано-Франковске Сергея Сивачука, активистов начали отталкивать приезжие титушки.

«Нацкорпус прошел между кордонами полиции, а потом слева на них напали титушки. Так случилось, что между ними оказались члены областного союза АТОшников, которые в результате тоже пострадали. Одному в лицо баллончиком брызнули. Сейчас АТОшники Нацкорпус и полиция совместно договорились провести в дальнейшем акцию мирно», - сказал Сивачук.

Напомним, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии Национальный корпус с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в полицию.

Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, распылили какое-то вещество.

По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился Президент Украины Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования.

Когда активисты прибыли на площадь, Президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга.

11 марта активисты организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» прибыли в Житомир на встречу с Порошенко.