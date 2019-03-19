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Прокурор Запорожской области Валерий Романов уволил Евгения Вангелиева с должности заместителя прокурора Энергодара за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

«На днях в ряде СМИ появилась информация о правонарушении, совершенном заместителем руководителя Энергодарской местной прокуратуры, а именно - управление этим лицом автомобильным средством в состоянии алкогольного опьянения. Моя позиция однозначна - подобный позорный факт не должен оставаться без соответствующей реакции. Поэтому 18 марта заместитель руководителя Энергодарской местной прокуратуры Евгений Вангелиев был уволен из органов прокуратуры», - цитирует слова Романова пресс-служба ведомства.

Согласно информации прокуратуры, в воскресенье, 17 марта, патрульные полицейские в городе Васильевка остановили автомобиль Mitsubishi Рајего, за рулем которого находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, управлял машиной заместитель прокурора Энергодара Вангелиев.

По данным экспертизы, концентрация алкоголя в крови прокурора составляла 1,19 промилле
По информации местных СМИ, Вангелиев неоднократно оказывался в центре скандалов. Так, осенью 2018 года заместитель прокурора устроил драку в одном из местных ресторанов. Сначала он плюнул в лицо следователю полиции, а затем открыл стрельбу в помещении заведения.

По словам очевидцев, Вангелиев находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого он сел в автомобиль Mitsubishi Рајего, на котором попал в ДТП - врезался в ограждение. Прокурор не понес ответственности за совершенные правонарушения.
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