ГБР совместно со спецподразделением СБУ провели масштабную операцию по разоблачению и задержанию членов мощной преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов Укрзализныци, сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, это преступное образование было хорошо организовано, имело четкую структуру и иерархию. В организацию входили более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц.

Преступники тщательно разрабатывали дерзкие планы ограблений и четко распределяли между собой роли.

Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики.

Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило лишь от 30 мин до 1 часа.

Сотрудники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали «прикрытие» от правоохранительных органов.

По предварительным подсчетам, на кражах угля дельцы имели миллионные прибыли.

Фиксация следователями ГБР преступной деятельности организации продолжалась почти год. Был проведен большой объем работы по документированию членов группировки, установления всей преступной цепи до самой верхушки организации.

Работа на всех этапах этой масштабной спецоперации постоянно контролировалась руководством ГБР.

Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам:

гражданке Украины в создании преступной организации, руководстве такой организацией и кражах организованной группой в крупном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст . 185 УК Украины);

двум инспекторам полиции в Запорожской области за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);

начальнику одной из стрелковых команд АО «Укрзализныця» за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

трем гражданским лицам за участие в преступной организации; тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим фигурантам производства.