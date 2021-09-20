В Киеве полиция задержала паяного водителя, которых стрелял в правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Во время патрулирования города Вышгород работники группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции остановили автомобиль Audi, водитель которого хаотично двигался по дороге.

По требованию полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение. Полицейские преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.

За сорок минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы.

Во время освидетельствования было установлено, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он также привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснилось впоследствии, правонарушитель осуществлял выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.

Автомобиль изъят и доставлен на специально отведенное площадку временного задержания транспортных средств.

Полиция задержала 33-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.