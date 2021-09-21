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В Приморске Запорожской области мужчина, пытаясь покончить с собой, устроил взрыв в двухэтажном частном доме, сообщает пресс-служба областной полиции.

21 сентября около 11:00 в отделение полиции № 2 Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в городе Приморск произошел взрыв двухэтажного дома.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции, эксперты взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство областной полиции, медики, спасатели.

На месте происшествия из-под обломков разрушенного дома спасатели вытащили его владельца. Мужчине 1961 года оказана медицинская помощь. Предварительно установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси при попытке владельца дома совершить самоубийство.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия.
ForUm

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