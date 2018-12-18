Кабинет Министров Украины в рамках программ инфраструктурного развития регионов направит около 2,5 млрд грн на финансирование проекта строительства линии метро на столичный жилой массив Виноградарь. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

«Сегодня мы примем решение о строительстве: 2,50 млрд грн правительственной поддержки будут направлены на метро на Виноградарь», - сказал глава правительства.

Напомним, 9 ноября в системе публичных закупок ProZorro завершился аукцион на строительство ветки метро​ от​ станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь.

По итогам корректировки городского бюджета на 2018 год планируется вернуть 1,1 млрд гривен на строительство станций метрополитена.