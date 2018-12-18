Кабинет Министров Украины в рамках программ инфраструктурного развития регионов направит около 2,5 млрд грн на финансирование проекта строительства линии метро на столичный жилой массив Виноградарь. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
«Сегодня мы примем решение о строительстве: 2,50 млрд грн правительственной поддержки будут направлены на метро на Виноградарь», - сказал глава правительства.
Напомним, 9 ноября в системе публичных закупок ProZorro завершился аукцион на строительство ветки метро от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь.
По итогам корректировки городского бюджета на 2018 год планируется вернуть 1,1 млрд гривен на строительство станций метрополитена.
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