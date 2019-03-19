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Россия разместила на территории оккупированного Крыма дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС РФ Виктор Бондарев, сообщает агентство РИА Новости.

По его словам, это стало «симметричным ответом» на установку в Румынии серии противоракетных комплексов США.

Эскадрилья российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дислоцирована на крымской авиабазе в Гвардейском, что в 13 км от Симферополя. Бондарев подчеркнул, что развернутые в оккупированном Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, что даст возможность поражения систем ПВО и ПРО в любой точке Европы.

«Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров», - заявил он.
ForUm

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