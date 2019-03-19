также в разделеЭкономика
В Украину прибудет оценочная миссия МВФ 17
Украинцам будут повышать пенсии минимум на 100 гривен 18
Курс гривни продолжает стремительно падать 58
«Нафтогаз»: Проверки облгазов подтвердили незаконность доначислений в платежках 41
В Украине могут начать производство ядерных реакторов 50
Маркарова рассказала, какие условия МВФ еще предстоит выполнить 34
Украина — вторая в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business 122
Дефицит госбюджета в 2018 составил почти 60 миллиардов 20
Экстренная медицинская помощь получит 1 миллиард гривен 35
В Укрзализныце рассказали, сколько путей нужно отремонтировать 45
Украинцам уже выплатили 350 миллионов гривен по субсидиям 39
В Минфине сообщили, от чего зависит цена на газ и когда ее поднимут 117
Укрзализныця открестилась от обвала гривни 148
За год число плательщиков ЕСВ увеличилось почти на 500 тысяч человек 32
НКРЭКУ проведет внеплановую проверку 30 облгазов 40
Гройсман поручил провести переговоры с МВФ относительно цены на газ 405
НБУ не видит рисков для продолжения сотрудничества с МВФ 22
Цены на автогаз превысили 11 гривен за литр 52

Экспорт украинских товаров в январе 2019 года вырос на 9,2% по сравнению с январем 2018 года, превысив 4 млрд долл., при этом положительное сальдо составило 20,9 млн долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.

Больше всего в январе 2019 года Украина экспортировала недрагоценных металлов и изделий из них (на сумму 1,1 млрд долл.), продуктов растительного происхождения (1 млрд долл.), также жиров и масел (350 млн долларов).

«В страны ЕС экспорт также вырос на 6,1% и составил 1,8 млрд долларов. Европейский Союз остается основным торговым партнером с долей в 44,6% от общего объема торговли товарами», - сказано в сообщении.

В Минэкономразвития добавили, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран мира.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
48
Теги