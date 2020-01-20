Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения проинспектировал Лукьяновское СИЗО.

«Что поразило: большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО чрезмерно долго. На фото ниже рядом со мной стоят два парня, которые провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не «рекордсмены». Напомню, речь о людях, в отношении которых нет приговора и юридически они не виновны в совершении преступления», - написал он в Facebook.

«Отсутствие четкого и понятного алгоритма распределения по камерам. Условия в разных зданиях/камерах СИЗО разные (на фото это тоже заметно). Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных», - отметил министр.

Малюська отметил, что сырость всюду, разрушает стены, здания нуждаются в немедленных мер для улучшения вентиляции.

Отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло.

«На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов)», - заявил министр и отметил, что в этом году это заброшенное здание планируют капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом.